Francia confirma nueva ola de calor a partir del martes que podría complicar los incendios

Las temperaturas máximas registrarán desde mañana "un claro aumento", con valores elevados en gran parte del país, entre los 32 y los 35 grados centígrados, si bien en el suroeste el mercurio podría subir hasta los 37 grados, detalló el instituto oficial Météo France en su último boletín.

Para esa primera jornada de la nueva alerta por canícula se esperan 33 grados en Nantes y París, 34 en Lyon y 35 en Toulouse.

El miércoles el fenómeno se intensificará y se prevén 38 grados en París y Tours, 36 en Lyon y Grenoble. En algunos puntos del suroeste las máximas serán de entre 38 y 40 grados.

Las temperaturas se mantendrán elevadas toda la semana, precisó Météo France, pero a partir del jueves el pico de calor se irá desplazando hacia el este.

Esta nueva ola de calor dificultará las tareas de extinción de incendios en un momento en que Francia vive una situación de récord histórico en cuanto a hectáreas quemadas (116.000 en lo que va de año) y a evacuaciones (más de 250.000 personas).

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Preocupa sobre todo el incendio en Gironda (el departamento con capital en Burdeos), en el suroeste, que es precisamente la zona donde se vivirán los máximos de temperaturas.

Ese fuego, a pesar de que durante la noche se mantuvo en general estable, es impredecible, según las autoridades francesas, y ya ha arrasado 42.000 hectáreas y conducido a evacuar a 220.000 personas.

Se originó en la turística bahía de Arcachon el pasado miércoles y este fin de semana, en su punto más oriental, se situó a solo una quincena de kilómetros de Burdeos, si bien el Gobierno y el Ayuntamiento de la ciudad descartan por el momento planes de evacuación, como sí se ha hecho en localidades de su periferia.

Los equipos de lucha contra el fuego afrontan este lunes como una jornada crucial para mitigar las llamas antes del repunte de temperaturas a partir de mañana.

Además del de Gironda, que es con diferencia el más grande y preocupante, también hay grandes fuegos activos en Var, Las Landas y Córcega entre otros territorios.

En Las Landas, que es un departamento vecino al de la Gironda, la Prefectura indicó que la noche fue "más bien calmada" gracias a la llegada de un poco de lluvia, en un foco que recorrió en total 3.600 hectáreas.

En Var (en la costa mediterránea), por el contrario, las tareas antiincendios se ven dificultadas por los cambios de dirección intempestivos del fuego y las reactivaciones.