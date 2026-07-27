Gobierno paraguayo afronta críticas por "silencio" tras declaraciones de Lula sobre guerra

"En esto hay un silencio bastante incómodo, por decir lo menos", declaró el diputado opositor Raúl Benítez al intervenir en la polémica que han desatado en el país las palabras del gobernante brasileño.

El pasado viernes, durante una visita a una fábrica de la empresa de defensa Avibras Aeroco, en el interior de São Paulo, Lula defendió que Brasil posea "poderío armamentístico" y conocimiento científico y tecnológico suficiente para, "sin arrogancia", "hablar de paz", sin dejar que "nadie meta las narices" en el país.

"A nosotros nos gusta la paz, pero no podemos olvidar que, un buen día, Paraguay decidió invadir Brasil. Invadió Corumbá y, al mismo tiempo, invadió Uruguay y al mismo tiempo Argentina. Y esa guerra, que parecía que no iba a ser gran cosa, duró cinco años", manifestó el jefe de Estado.

En ese contexto, Benítez criticó este lunes, en declaraciones a la radio Ñandutí, que el Ejecutivo de Santiago Peña "se ha posicionado de forma rápida" ante episodios, como el reciente choque en redes sociales de la senadora opositora Celeste Amarilla y el francés Kylian Mbappé por sus comentarios racistas hacia la estrella del fútbol.

Por su parte, el excanciller Euclides Avecedo dijo sentirse "perplejo" no solo por las declaraciones de Lula, que calificó de "torpeza política" y "una grave demostración de desconocimiento de la historia", sino por la falta de reacción del Gobierno paraguayo.

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"Lo primero que debería haber hecho la Cancillería es llamar inmediatamente a consultas", declaró Acevedo a la radio local Universo, en alusión al embajador paraguayo en Brasilia, Juan Ángel Delgadillo, y al delegado diplomático brasileño en Asunción, José Antonio Marcondes.

También el senador opositor Eduardo Nakayama reclamó una respuesta de Asunción, al considerar que los dichos de Lula fueron "una agresión innecesaria", que a su juicio, "no tienen ninguna justificación".

"Paraguay debería responder. ¿Cómo te quedas callado en una situación de estas? Están queriendo ponerte a vos la culpa de haber iniciado una guerra que terminó con tu país", dijo a la radio ABC Cardinal.

Nakayama sostuvo que "la Guerra de la Triple Alianza empieza con la invasión brasileña al Uruguay", una versión que aseguró "no se discute", salvo la historiografía "imperialista brasileña".

A su turno, el senador oficialista Silvio Ovelar afirmó a periodistas que le "extraña que la Cancillería no se haya pronunciado" ante lo que tachó como una "falta de respeto" a Paraguay.

"Los paraguayos conocemos profundamente lo que significó aquella guerra y el enorme costo humano, político y social que representó para nuestro país", sentenció, por su parte, el presidente del Congreso, el senador Basilio Núñez, en un comunicado difundido en sus redes.

El congresista del gobernante Partido Colorado dijo esperar que "cuando este episodio es evocado por la máxima autoridad de un Estado hermano" se haga "con el respeto y la sensibilidad que merece una tragedia que marcó para siempre la historia del Paraguay".

La también conocida como 'Guerra Grande' enfrentó a Paraguay con Argentina, Brasil y Uruguay y provocó la pérdida del 60 % de la población local, según historiadores.