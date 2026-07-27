Guatemala cambiará estrategia de seguridad tras fin de semana con al menos 24 asesinatos

La cantidad de asesinatos el fin de semana "es muy alta" y "hace que nos replanteemos la estrategia de seguridad" actualmente en marcha, declaró Villeda en una rueda de prensa.

La mayor parte de los asesinatos registrados en Guatemala están vinculados a las pandillas 'Barrio 18' y 'Salvatrucha', además de las disputas por el narcotráfico, según expertos en el tema.

Sobre la violencia del pasado fin de semana trascendió el asesinato a tiros de seis personas, incluidos tres miembros de una familia, en un barrio en el sur de la Ciudad de Guatemala mientras realizaban una celebración dentro de una vivienda.

El ministro de Gobernación sostuvo este lunes que los índices de violencia se habían reducido en Guatemala, aunque, agregó, "hay que admitir que en mayo y junio hubo días con repunte" de homicidios.

Villeda aseguró que, según las investigaciones de inteligencia, la violencia se ha desplazado a lugares donde no existe presencia de la Policía Nacional Civil (PNC).

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En este sentido, el ministro recalcó que tendrá una reunión este mismo lunes con el ministro de la Defensa, Henry Sáenz, para reforzar los operativos y patrullajes que la policía realiza en conjunto con el Ejército guatemalteco.

De igual manera, Villeda expuso que esta misma semana presentará ante el Congreso una iniciativa de ley para que se reforme el Código Penal, con el fin de que las personas que sean detenidas con armas de fuego ilegales no gocen de medidas sustitutivas como la posibilidad de salir en libertad bajo fianza.

Los asesinatos con armas de fuego aumentaron un 3,8 % en el país centroamericano durante 2025 en comparación con 2024, según cálculos oficiales.

De acuerdo al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), el año pasado se registraron 3.020 asesinatos por armas de fuego, mientras que en 2024 fueron acribilladas a tiros 2.910 personas.

Guatemala registró en total 3.139 homicidios en 2025, un 10 % más que en el 2024, según datos de entidades locales.

A inicios de este año, el Gobierno del presidente Bernardo Arévalo de León decretó un estado de sitio que se prolongó un mes tras un ataque pandillero que dejó 11 policías muertos.