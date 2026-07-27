Guterres aborda en Jordania la guerra en Oriente Medio y los esfuerzos para lograr la paz

"Safadi y Guterres abordaron la situación regional, las repercusiones de la peligrosa escalada en la región y los esfuerzos para restablecer la calma y establecer una seguridad y estabilidad duraderas", dijo el Ministerio de Exteriores jordano en un comunicado publicado al término de la reunión entre ambos políticos.

En este sentido, pidieron "respetar el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán" alcanzado en junio pero que se rompió a principios de este mes de julio, así como "reanudar las negociaciones para alcanzar una solución integral que aborde todas las causas de tensión", sin especificar.

Estas negociaciones, además, deben conducir a garantizar la navegación en el estrecho de Ormuz, en un momento en el que los países árabes del golfo Pérsico aliados de Washington están sufriendo las consecuencias de las disrupciones en esta vía crítica para el tránsito de petróleo mundial.

Por otra parte, Guterres y Safadi también analizaron la situación en Palestina, pidieron implementar el acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza y levantar "las restricciones israelíes que impiden la entrada de ayuda humanitaria", según Exteriores jordano.

Por este motivo, el jordano pidió "aunar esfuerzos regionales e internacionales para obligar a Israel, la potencia ocupante, a cesar todas sus violaciones del derecho internacional y del derecho internacional humanitario".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Antes de su llegada a Jordania, Guterres visitó Siria, en el primer viaje de un secretario general de la ONU al país árabe en 17 años: la última vez que un líder de la organización viajó al país fue en 2009, cuando el entonces presidente sirio, Bachar al Asad, invitó a Ban Ki-moon.