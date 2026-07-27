Honduras reúne a 940 artistas universitarios en el XIII Festival de la Cultura y el Arte

Organizado por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), el festival se desarrolla durante cuatro días en Ciudad Universitaria, en Tegucigalpa, con actividades de música, danza, teatro, literatura y artes visuales en 11 escenarios habilitados para las delegaciones participantes.

El FICCUA representa un espacio creado para los estudiantes de educación superior de Centroamérica y resaltó la importancia del arte y la cultura en los procesos de formación académica, destacó el rector de la Unah, Odir Fernández Flores, en la apertura del festival.

"Hemos creado este espacio, jóvenes, porque es de ustedes y es para ustedes; es para los estudiantes de Centroamérica, los estudiantes de la educación superior de Centroamérica", expresó Fernández.

El rector agradeció a los participantes por “recordar y hacernos ver lo importante que es la cultura y el arte en la formación y en los procesos de educación superior", al señalar que estas expresiones son "elementos esenciales" en áreas fundamentales como la investigación, la docencia y la extensión universitaria.

Fernández invitó a los jóvenes artistas a vivir el encuentro regional con orgullo y a representar a sus universidades y países durante las jornadas culturales.

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“Siéntanse orgullosos de representar su universidad de Guatemala, de El Salvador, de Costa Rica, de Panamá y de Honduras”, manifestó.

El FICCUA 2026 reúne a delegaciones universitarias de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, en un espacio que busca fortalecer la integración centroamericana mediante las expresiones artísticas y culturales.

La edición anterior del festival se celebró en Panamá en 2024 y reunió a representantes de instituciones de educación superior de la región.