Jefe de oposición española se reunirá con Fujimori en apoyo a democracias iberoamericanas

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del conservador Partido Popular (PP), Cuca Gamarra, confirmó este lunes en rueda de prensa la reunión con Fujimori y la apuesta de Feijóo y de su partido por defender la democracia "más allá de nuestras fronteras".

La representación oficial española en la toma de posesión este 28 de julio de Fujimori la ejercerá el jefe del Estado, el rey Felipe VI, quien acudirá acompañado de la secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Eva Granados, en representación del Gobierno y en lugar del ministro de Exteriores, José Manuel Albares.

El viaje de Feijóo a Perú, apuntó, "es mucho más" que la asistencia a una toma de posesión, ya que busca ratificar el compromiso con el fortalecimiento de los lazos entre España y las democracias iberoamericanas, dijo.

Una posición que, a su juicio, no es una cuestión partidista o de siglas, sino "una cuestión de demócratas".

Gamarra señaló que la "calidad democrática" que vive Perú contrasta con la situación de países del entorno, como Cuba, Venezuela y Nicaragua.

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"Queremos lanzar hoy un mensaje muy claro: frente al populismo más democracia; frente al autoritarismo, más democracia; y frente a quienes creen que el poder les pertenece, más democracia", añadió la dirigente popular.