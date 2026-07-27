Jordania intercepta dos drones tras días de calma en los ataques iraníes en la región

"Aeronaves de la Real Fuerza Aérea Jordana interceptaron y derribaron dos drones que tenían como objetivo el territorio del reino la mañana del lunes", afirmó la institución castrense en un comunicado en el que citó a una fuente militar responsable del Comando General.

No obstante, añadió que la operación de interceptación y derribo no causó víctimas ni daños materiales, pero no especificó desde dónde fueron lanzados los ataques.

La nota aseguró que equipos del Cuerpo de Ingenieros Reales "se desplazaron a los lugares donde cayeron los restos, los retiraron y aseguraron las zonas de acuerdo con los procedimientos técnicos y de seguridad establecidos".

Mientras, las Fuerzas Armadas continúan vigilando el espacio aéreo del reino y "mantienen el máximo nivel de preparación operativa para hacer frente a cualquier amenaza contra la seguridad" nacional, indicó.

El país árabe lleva tres días sin experimentar ataques iraníes después de semanas de operaciones casi diarias. El último incidente fue el pasado viernes, cuando el Ejército jordano interceptó siete misiles y seis drones lanzados desde Irán.

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Estos días se vive en Oriente Medio una situación de calma tensa, con menos actividad militar, después de varios días de ataques cruzados entre Estados Unidos e Irán, sobre todo en el golfo Pérsico y Jordania, zonas muy afectadas por esta escalada.

Las negociaciones entre Washington y Teherán siguen estancadas, con el estrecho de Ormuz como principal punto de fricción, después de que la República Islámica declarara nuevamente cerrado el paso marítimo el 12 de julio y Estados Unidos restableciera dos días después el bloqueo naval sobre puertos y buques iraníes en la zona.

Desde entonces, Irán ha lanzado ataques con misiles y drones contra objetivos estadounidenses en varios países árabes de Oriente Medio, entre ellos Baréin, Kuwait y Jordania.