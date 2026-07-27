Keiko Fujimori anuncia que el vicepresidente Galarreta será su primer ministro en Perú

La gobernante electa informó, además, que el Ministerio de Economía y Finanzas será asumido por el economista Elmer Cuba y el Ministerio de Relaciones Exteriores por el abogado, periodista y excandidato presidencial Carlos Espá.

Tras ser anunciado por Fujimori, Galarreta agradeció "la confianza de liderar" el primer gabinete del nuevo Gobierno y dijo que una de sus principales misiones será "enfrentar la inseguridad" ciudadana, así como "volver a crecer con inversiones, generar empleo".

El vicepresidente y secretario general del partido fujimorista Fuerza Popular señaló que otro de los objetivos del Gobierno será "volver a hacer que la gente confíe en sus autoridades" y que asumirá el cargo "con absoluta responsabilidad, con muchas ganas de sacar al país hacia adelante".

También ratificó su intención de dialogar con los diversos sectores políticos y sociales y "cumplir las metas claras" de gestión.

Fujimori agregó, de inmediato, que el Ministerio de Economía y Finanzas estará a cargo de Elmer Cuba, al que consideró "uno de los economistas más reconocidos e influyentes del país" y recordó que fue director del Banco Central de Reserva.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La gobernante electa sostuvo que la "misión clara" de Cuba será "devolverle estabilidad, confianza y crecimiento" a la economía peruana y que "lo más importante es que este crecimiento se transforme en empleo, reducción de la pobreza y más oportunidades para todos los ciudadanos".

Cuba indicó, a su turno, que aceptó el cargo para aplicar las "reformas económicas que han esperado todo el siglo" para "enrumbar al país hacia el desarrollo".

Sostuvo que la meta de los próximos años será que el crecimiento económico que tiene Perú "llegue bajo la forma de mejores empleos, remuneraciones" y que también se van "a cerrar las brechas de infraestructura".

Fujimori también confirmó que ha decidido nombrar como ministro de Relaciones Exteriores al abogado, periodista y excandidato presidencial derechista Carlos Espá, con la intención de "fortalecer la presencia de Perú en el mundo".

Espá aseguró que está "muy contento, muy agradecido por la oportunidad de contribuir a poner al Estado al servicio del pueblo del Perú, especialmente de los más humildes, y en segundo lugar, contribuir a la reconciliación de todos los peruanos".

Tras los anuncios, Galarreta informó que el primer Consejo de Ministros del Gobierno de Fujimori se celebrará durante la mañana del próximo miércoles, poco antes del tradicional desfile militar que se desarrolla con motivo de las celebraciones de la independencia nacional un día después de las actividades centrales del 28 de julio, cuando la nueva gobernante asumirá el cargo.