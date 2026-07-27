Kurdistán iraquí pide aumentar la producción de gas ante la falta de suministro eléctrico

"La generación de electricidad se ha visto afectada por la reducción del suministro de gas", dijo Barzani en un comunicado publicado por el Gobierno kurdoiraquí, en el que se comprometió a "proporcionar electricidad las 24 horas del día a la ciudadanía".

El pasado día 17, la empresa emiratí Dana Gas anunció la suspensión de las operaciones en el yacimiento de Kormor, de donde proviene la mayor parte del gas del Kurdistán iraquí, por motivos de seguridad y en medio de una escalada de ataques con drones contra intereses estadounidenses y energéticos contra la región semiautónoma.

El yacimiento de Kormor produce alrededor de 750 millones de pies cúbicos de gas al día que sirven para alimentar las centrales eléctricas del Kurdistán iraquí.

Barzani recordó que la decisión de Dana Gas provocó "una importante disminución en la disponibilidad de gas", por lo que el primer ministro está dialogando con la empresa emiratí y otros proveedores para resolver el problema "pronto".

El Ministerio de Electricidad de Irak ya informó a mediados de mes que el suministro de gas en Kormor fue interrumpido, y alertó de que "podría ocasionar una pérdida de aproximadamente 1.400 megavatios de capacidad de generación para la red eléctrica" del país entero en caso de que no se retomaran las operaciones.

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Medios iraquíes apuntaron entonces que esa cantidad puede alimentar hasta 1,5 millones de hogares en todo el país, por lo que el ministerio elaboró un plan de emergencia para redistribuir la carga y así mitigar el impacto del déficit de producción, mientras que pidió a la ciudadanía a "colaborar en el ahorro de energía eléctrica".

El campo de Kormor ha sido objetivo de múltiples ataque en los últimos años que han obligado a suspender las operaciones de la instalación, en medio de tensiones en Oriente Medio previas a la guerra de Irán iniciada a finales de febrero de este año.

Las autoridades kurdoiraquíes han responsabilizado de estas acciones a las milicias proiraníes de Irak, que han tenido como blanco infraestructura del Kurdistán iraquí, donde Estados Unidos y otros países del golfo Pérsico como Emiratos tienen grandes inversiones en el sector energético.