La Bolsa de Londres sube un 0,42 %, pese a la caída de petroleras y mineras

El índice principal londinense, el FTSE 100, ascendió 45,52 puntos hasta 10.781,75, mientras que el secundario, el FTSE 250, avanzó un 0,41 %, hasta 23.898,10 puntos.
La compañía de telefonía móvil Vodafone encabezó las ganancias con una subida del 4,84 %, tras anunciar un aumento de su facturación del 9,7 % en el primer trimestre de su ejercicio fiscal, hasta 10.300 millones de euros.
La firma de análisis de datos Relx ganó un 4,44 %, empatada con la plataforma de compra-venta de coches Autotrader Group, y Airtel Africa acabó con un 4,25 % más.
Entre los principales perdedores de la jornada se situaron la petrolera BP y la gasística Centrica, que cedieron un 2,57 y un 1,96 %, respectivamente, perjudicadas por el descenso en más de un 7 % del precio del petróleo, ante indicios de desescalada en el conflicto en Oriente Medio.
Bajaron también varias mineras, entre ellas Glencore, que perdió un 3,39 %, Antofagasta, un 2,20 %, y Anglo American, que descendió un 2,15 %.