La Bolsa de París encadena la tercera subida, del 0,40 %, al calor de la baja del petróleo

El CAC-40, que estuvo durante toda la jornada en positivo, comenzó la jornada con una clara tendencia ascendente que le permitió desde los primeros minutos superar el umbral simbólico de los 8.450 puntos, frente a los 8.372,28 puntos del cierre del viernes.

A media mañana, el indicador de tendencia pareció dar signos de debilidad cuando momentáneamente casi llegó a rozar los 4.400 puntos en lo que sería el mínimo del día (8.402,81 puntos).

Pero la situación mejoró sobre todo por la tarde hasta que a pocos minutos del cierre el CAC-40 ralentizó seriamente su crecimiento y finalizó en 8.406,06 puntos.

Eso significa que en una semana el mercado francés ha avanzado un 1,01 %, aunque en el último mes el saldo es ligeramente negativo (-0,08 %). Desde el 1 de enero, el CAC-40 acumula ganancias del 3,37 %.

En el frente de los valores, los grandes perdedores del día dentro del selectivo fueron las grandes energéticas, con un descenso del 2,84 % para Engie y del 2 % para la petrolera TotalEnergies, castigada por el descenso del precio del crudo.

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También continuó con el descalabro el fabricante de semiconductores STMicroelectronics, que cedió un 1,88 %, después de haber perdido un 2,46 % el viernes y un 17,72 % el jueves.

En el otro extremo, la compañía de consultoría y servicios informáticos Capgemini se apuntó el mayor incremento del índice (5,83 %), seguido por el grupo de bebidas y licores Pernod Ricard (3,02 %) y la compañía de electrónica para equipamientos aeronáuticos y de defensa Thales (2,96 %).