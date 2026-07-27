La bolsa de São Paulo gana un 0,74 % pese a la fuerte caída del sector petrolero

El corro paulista inició así la semana en verde, después de retroceder un 1,5 % en la sesión del viernes pasado.

En el mercado de divisas, el real se depreció hoy un 0,60 % frente al dólar, que acabó la jornada cotizado a 5,111 reales para la compra y para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

Los operadores financieros volvieron con ánimo en medio de la rebaja de las tensiones en Oriente Medio.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Irán pidió a Washington negociar el fin del conflicto y aseguró que existen "posibilidades" de alcanzar un acuerdo después de que ambos países decidieran pausar sus ataques recíprocos en la región.

A bordo de su avión presidencial, el mandatario subrayó, sin embargo, que no descarta reanudar la ofensiva militar, si el diálogo con Teherán vuelve a fracasar.

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Con todo, esa pausa provocó que el petróleo de Texas, referencia en América, cayera un 7,5 %, hasta los 82,61 dólares el barril. El brent siguió el mismo camino y se hundió cerca de un 9 %, hasta los 88,36 dólares.

En este contexto, el sector petrolero brasileño fue la actividad más perjudicada en la bolsa de São Paulo, con pérdidas para las empresas privadas PRIO (-5,2 %) y PetroReconcavo (-3,3 %).

Igualmente, retrocedieron alrededor de un 3 % las acciones ordinarias y preferentes de la petrolera estatal Petrobras.

Por el contrario, al frente de las ganancias en el Ibovespa figuraron los títulos de la tecnológica TOTVS, la cárnica MBRF y la siderúrgica CSN, con subidas por encima del 6 %.

El volumen financiero en la bolsa paulista rondó los 20.000 millones de reales (3.900 millones de dólares / 3.400 millones de euros), en unos tres millones de operaciones, valores ambos por debajo de los habituales.