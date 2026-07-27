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27 de julio de 2026 a la - 13:35

La bolsa española sube el 0,8 % tras la caída de más del 7 % del petróleo

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Madrid, 27 jul (EFE).- El IBEX 35, principal indicador de la bolsa española, sumó este lunes un 0,8 % y cerró por encima de los 19.700 puntos, tras la pausa de los ataques en Oriente Medio y la caída superior al 7 % precio del petróleo, que cotiza por debajo de los 90 dólares el barril.

Por EFE

El selectivo subió 155,9 puntos para cerrar en 19.741,3, con lo que en el año acumula una subida del 14,06 %.

La bolsa española comenzó la sesión con ganancias superiores al 1 % ante la relajación de las tensiones entre Estados Unidos e Irán, subidas que se fueron incrementando a lo largo de la jornada, lo que llevó al IBEX 35 a sobrepasar la barrera de los 19.900 puntos por primera vez en su historia.

Sin embargo, en el último tramo de la sesión, las ganancias se moderaron y el selectivo finalmente quedó lejos de esos niveles récords.

De los grandes valores españoles, el Banco Santander ganó un 2,3 %, el gigante textil Inditex, un 1,87 %; la empresa de telecomunicaciones Telefónica, un 1,64 %; el grupo bancario BBVA, un 1,49 % y la eléctrica Iberdrola, un 0,09 %.

Mientras, la petrolera Repsol cedió un 1,08 %.