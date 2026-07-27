La bolsa española sube el 0,8 % tras la caída de más del 7 % del petróleo

El selectivo subió 155,9 puntos para cerrar en 19.741,3, con lo que en el año acumula una subida del 14,06 %.
La bolsa española comenzó la sesión con ganancias superiores al 1 % ante la relajación de las tensiones entre Estados Unidos e Irán, subidas que se fueron incrementando a lo largo de la jornada, lo que llevó al IBEX 35 a sobrepasar la barrera de los 19.900 puntos por primera vez en su historia.
Sin embargo, en el último tramo de la sesión, las ganancias se moderaron y el selectivo finalmente quedó lejos de esos niveles récords.
De los grandes valores españoles, el Banco Santander ganó un 2,3 %, el gigante textil Inditex, un 1,87 %; la empresa de telecomunicaciones Telefónica, un 1,64 %; el grupo bancario BBVA, un 1,49 % y la eléctrica Iberdrola, un 0,09 %.
Mientras, la petrolera Repsol cedió un 1,08 %.