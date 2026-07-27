La embajadora de Ecuador en Bélgica será la representante ante la UE y Luxemburgo

González, quien buscó la Presidencia de Ecuador en 2025 y fue compañera de fórmula del candidato presidencial Fernando Villavicencio, asesinado en 2023, también asumirá la representación ecuatoriana ante la Comunidad Europea de la Energía Atómica.

En el documento se detalla que todos esos cargos los ocupaba hasta diciembre de 2025 el embajador Danilo Aliaga; sin embargo, él solo fue reemplazado por González en la representación en Bélgica.

En junio de este año, el Gran Ducado de Luxemburgo y la División de Protocolo del Servicio Europeo de Acción Exterior comunicaron a Ecuador que González tenía el beneplácito para asumir las funciones de embajadora.

González fue candidata presidencial por el Partido Sociedad Patriótica en las elecciones de 2025 en las que Noboa logró la reelección hasta 2029, pero cobró relevancia nacional al ser postulante a la Vicepresidencia junto a Villavicencio en los comicios extraordinarios de agosto de 2023.

Tras el asesinato de Villavicencio, el 9 de agosto de ese año, González acompañó al periodista Christian Zurita como binomio presidencial, y en el siguiente proceso se presentó como candidata a la Presidencia con Galo Moncayo como compañero de fórmula.