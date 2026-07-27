La India convoca al embajador de Ucrania tras la muerte de un marinero en el Mar Negro

"Se solicitó al embajador que transmitiera a las autoridades ucranianas la profunda preocupación de la India por los ataques dirigidos contra buques mercantes, y que reiterara que tales acciones —que ponen en peligro la vida de marineros civiles inocentes— son inaceptables y deben evitarse", indicó la Cancillería india en un comunicado.

El ataque ocurrió el pasado día 18 contra el buque comercial MV Omorfi mientras transitaba por aguas rusas en el Mar Negro, escenario de combates entre Rusia y Ucrania. La India confirmó el viernes la muerte de uno de sus tripulantes.

Al menos cinco marineros indios han muerto desde abril en ataques contra buques en la zona, según cifras oficiales indias.

El incidente más reciente ocurrió el sábado, cuando el buque MV GN Ragnar fue alcanzado en el puerto ucraniano de Odesa. La embajada de la India en Ucrania informó de que dos de los cuatro ciudadanos indios a bordo salieron ilesos, mientras esperaba información sobre los otros dos.

La presencia de marinos indios en buques de distintas banderas ha convertido la guerra marítima en el Mar Negro en un problema consular para Nueva Delhi, además de un riesgo para la navegación internacional.