La ONU busca reactivar negociaciones sobre la división de Chipre con la visita de Guterres

Guterres, que permanecerá en Chipre hasta el miércoles en la primera visita de un secretario general de la ONU a la isla en 16 años, está acompañado por su enviada personal para la cuestión chipriota, la colombiana María Ángela Holguín.

El martes por la mañana, Guterres se reunirá primero con el presidente de Chipre, Nikos Jristodulidis, y luego con el líder turcochipriota, Tufan Erhürman, según la agenda de la visita difundida por la ONU.

La cuestión chipriota tiene su origen en la invasión turca de 1974, desencadenada tras un golpe de Estado respaldado por Grecia que buscaba la anexión de la isla, y hunde sus raíces en décadas de tensiones entre las comunidades grecochipriota y turcochipriota sobre la identidad nacional, la seguridad y el reparto del poder político.

La isla permanece dividida entre la República de Chipre, miembro de la Unión Europea (UE) y con mayoría grecochipriota, que controla el sur y cuenta con reconocimiento internacional; y la zona norte, administrada por la autoproclamada República Turca del Norte de Chipre, reconocida sólo por Turquía y de mayoría turcochipriota.

El último intento de alcanzar una solución fracasó en 2017 durante las negociaciones de Crans-Montana (Suiza), mientras Ankara ha reforzado su defensa de una solución basada en dos Estados, una propuesta rechazada por Nicosia y contraria a la posición de la ONU, que respalda una solución federal en un único Estado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Guterres también depositará una ofrenda floral en el monumento a los cascos azules y visitará el laboratorio del Comité de Personas Desaparecidas, antes de reunirse con los negociadores, los jefes de los comités técnicos y representantes de la sociedad civil.

La noche del martes, el jefe de la ONU asistirá a una cena privada con Jristodulidis y Erhürman en la residencia de su representante especial en Chipre, Khassim Diagne.

El miércoles, Guterres celebrará una reunión conjunta con ambos líderes, seguida de una rueda de prensa.

El portavoz del Gobierno chipriota, Konstantinos Letymbiotis, indicó que la visita busca facilitar la reanudación de las negociaciones, condicionada a que Turquía adopte una postura más constructiva y abandone la propuesta de una solución basada en dos Estados.

Letymbiotis se mostró "moderadamente optimista", aunque advirtió que "el camino por delante es largo y difícil".

Erhürman, por su parte, dijo que los turcochipriotas "apoyamos los esfuerzos del secretario general y estamos tratando de contribuir de buena fe".

Un grupo pacifista bicomunal ha convocado manifestaciones paralelas en el norte y el sur de Nicosia para el martes, coincidiendo con la visita de Guterres, para pedir que se renueven los esfuerzos por reunificar la isla bajo un acuerdo federal.

La visita de Guterres se produce en medio de nuevas disputas regionales entre Chipre y Turquía.

Turquía y la Administración turcochipriota firmaron recientemente un proyecto para construir un gasoducto submarino de casi 100 kilómetros destinado a reforzar el suministro energético del norte de la isla.

Nicosia criticó el proyecto al considerar que consolida la división y favorece una mayor integración del territorio septentrional con Turquía, que tiene desplegados a decenas de miles de militares en el norte de Chipre.

Al mismo tiempo, Chipre y Francia alcanzaron en julio un acuerdo para facilitar, si fuera necesario, el despliegue de tropas francesas en la isla, en un momento de creciente tensión en el Mediterráneo oriental y Oriente Medio, algo criticado por Turquía.