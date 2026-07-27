Las autoridades arrestan a un menor de 15 años como sospechoso del tiroteo en Seattle

La alcaldesa de la ciudad, Katie B. Wilson, informó en una rueda de prensa que la Policía metropolitana sigue buscando a un segundo sospechoso relacionado con este incidente, que tuvo lugar durante un popular festival de comida.

Al menos tres personas murieron y otras cuatro resultaron heridas en un tiroteo. Dos de las víctimas mortales fallecieron en el lugar de los hechos y la tercera, una mujer de 56 años, murió en el hospital.

Los cuatro heridos, un niño de 2 años, un hombre y dos mujeres, se encuentran en condición estable, según informaron fuentes policiales.

Las autoridades presumen que el incidente se produjo por un intercambio de fuego cruzado entre dos individuos, de los cuales uno permanece en paradero desconocido.

El incidente ocurrió cerca de las 18:00 horas del Pacífico de Estados Unidos (01:00 GMT) en la zona del Seattle Center, un espacio turístico y cultural en el que se ubica la Aguja Espacial, la torre más emblemática de la ciudad.

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Estados Unidos ha registrado en lo que va de año 271 tiroteos masivos, que han involucrado a cuatro víctimas o más sin contar al atacante, de acuerdo con el recuento de la organización civil Gun Violence Archive (GVA).