Las ganancias de Telefónica Brasil crecen un 17,9 % en el primer semestre

La filial brasileña de Telefónica España atribuyó el positivo desempeño al sólido crecimiento de su negocio móvil pospago, la expansión de la fibra óptica y el avance de sus servicios digitales, tanto en el segmento corporativo como en el de consumo.

En el segundo trimestre, la compañía registró ganancias por 1.573 millones de reales (306 millones de dólares), un aumento del 17 % interanual.

El beneficio bruto de explotación (Ebitda, ganancias contabilizadas antes del pago de intereses, impuestos, depreciación y amortización) alcanzó los 12.790 millones de reales (2.493 millones de dólares) entre enero y junio, un alza del 9,9 %.

En cuanto a los ingresos, la facturación ascendió a 43.796 millones de reales en el primer semestre (unos 8.537 millones de dólares), un 9,4 % más que en el mismo período de 2025.

Las inversiones en los seis primeros meses del año sumaron 4.636 millones de reales (903 millones de dólares), un 7,6 % más interanual, destinadas en su mayoría a infraestructura de redes móviles y fijas -con foco en la expansión del 5G- y en la fibra óptica.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En junio, la base de clientes era de 118,8 millones de accesos, un aumento del 2,3 % frente al primer semestre del año pasado, de los cuales 73,2 millones corresponden al segmento de telefonía móvil pospago.

Para el 30 de junio, la deuda bruta de la compañía era de 19.717 millones de reales (unos 3.843 millones de dólares).