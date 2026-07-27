Los incendios forestales queman en España 172.400 hectáreas en lo que va de año

La superficie total destruida hasta ahora es casi seis veces superior a las 29.817 hectáreas del mismo periodo de 2025, según la última actualización del Ministerio español para la Transición Ecológica.

El importante incremento de datos en una sola jornada se debe a los grandes incendios que castigan duramente estos días el centro del país, donde ardieron al menos 77.000 hectáreas entre las provincias limítrofes de Madrid, Ávila y Toledo.

Particularmente grave es el siniestro de Ávila, el peor de todos los tiempos en España, según los registros, con más de 50.000 hectáreas devastadas.

Otras 25.000 resultaron dañadas en Madrid y 2.000 en Toledo, a las que se suman 7.000 en la provincia de Castellón (este), entre los fuegos que siguen activos en estos momentos en varias partes del país.

Desde enero se produjeron 35 grandes incendios forestales en España, aquellos mayores de 500 hectáreas, cuando fueron once en el mismo periodo de 2025.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las últimas semanas fueron especialmente graves también en la provincia de Almería (sureste), donde murieron trece personas y ardieron 7.000 hectáreas.

Y hace tan solo unos días, el fuego devoró 32.000 hectáreas forestales de la Sierra Norte de Guadalajara (centro).