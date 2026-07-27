Lupita Nyong'o será "anfitriona" por un día del musical 'Buena Vista Social Club'

La ganadora del Oscar dará la bienvenida a los asistentes y hablará sobre su apoyo a esta obra, cuyo elenco es totalmente latino, que comenzó funciones en febrero del 2025 en el teatro Gerald Schoenfeld.

La función con Nyong'o tendrá un formato llamado 'dance along', en el que el público puede cantar, aplaudir y bailar desde sus asientos, y que ha sido presentado anteriormente por John Leguizamo y Lin-Manuel Miranda.

"Ahora, Lupita se une a esta celebración de la música latina, la cultura afrocubana y el legado de Buena Vista Social Club, convirtiendo el teatro en una auténtica fiesta", indica un comunicado

El libreto es de Marco Ramírez y gira en torno a la legendaria cantante Omara Portuondo, que integró el famoso grupo cubano.

La obra, con música en español, ganó cinco premios Tony, incluido mejor actriz de reparto y un premio especial otorgado a los músicos que conforman la banda en vivo.