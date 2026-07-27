Merz continúa con sus cambios en el Gobierno y nombra a nuevo ministro de Transportes

"He hablado con Patrick Schnieder y la situación es lamentable y lo lamento personalmente. Lo hice ayer y lo hago ahora de nuevo, agradezco el trabajo que ha hecho", dijo Merz en Berlín tras una reunión de la dirección de su partido, la Unión Cristianodemócrta (CDU), donde también presentó a Bilger como nuevo titular de Transportes.

"Voy a pedirle ahora al presidente que nombre el miércoles a Steffen Bilger ministro de Transporte", abundó el canciller al aludir al proceso de nombramiento ministerial, que implica al jefe del Estado, Frank-Walter Steinmeier.

Merz también presentó que la dirección de la CDU decidió elegir como nueva secretaria general a Franziska Hoppermann, tras la salida de ese cargo el viernes de Carsten Linnemann, designado como nuevo ministro de Sanidad, pues la titular de ese ministerio, Nina Warken, fue elegida ese día como nueva jefa de Gabinete del canciller.

El jefe del Gobierno alemán quiso el pasado viernes nombrar a otro ministro de Transportes, pero, según explicó, el elegido no quiso aceptar el cargo, por lo que no pudo anunciar al sustituto de Schnieder ese día.

Esto provocó la protesta pública de Schnieder, quien comunicó en su cuenta de la red social X que iba a pedir ser destituido.

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"Voy a pedir al canciller que proponga al presidente que me destituya del cargo de ministro Transportes", escribió la víspera Schnieder.

"Con esta medida, asumo las consecuencias de los acontecimientos de los últimos días y, al mismo tiempo, quiero poner fin a esta situación indigna que imposibilita el trabajo objetivo que es necesario realizar", abundó.

Tras nombrar este lunes a su sustituto, el canciller defendió los cambios en el Gobierno como algo normal en el ejercicio del poder y resultado de una reflexión sobre la marcha del Ejecutivo.

Merz aludió a la reciente dimisión del jefe parlamentario de la CDU y la Unión Socialcristiana de Baviera (CSU), Jens Spahn, tras verse envuelto en una polémica por haber sido padre con un vientre de alquiler en Estados Unidos, una práctica prohibida en Alemania, como punto de partida de los recientes cambios ministeriales.

"El nuevo ajuste en el Gobierno tras un año se puede justificar muy bien. Se ha pensado mucho en ello y no se hizo sin que haya ejemplos en el pasado. Todos los Gobiernos de Alemania desde 1948 han realizado cambios en su personal durante su actividad gubernamental", expuso el canciller.