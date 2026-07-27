México investigará las escuelas militarizadas ilegales tras la muerte de joven de 13 años

La noticia se difundió el pasado 16 de julio y, según la versión de la escuela, la joven murió apenas tres días después de ingresar a la academia luego de desvanecerse mientras se bañaba.

La madre de la víctima denunció en una entrevista que su hija murió "torturada, de una manera espantosa" y afirmó que se ahogó por acumulación de agua en los pulmones por torturas "cuatro días sin parar". A este testimonio se sumaron múltiples acusaciones de exalumnos sobre castigos extremos.

Las investigaciones ministeriales derivaron en la detención del director de la institución y de otras dos mujeres implicadas, mientras que la fiscalía estatal mantiene abiertas las indagatorias para esclarecer las causas exactas del fallecimiento de la joven.

Ante esta situación, el titular de la SEP, Mario Delgado, informó que se envió una circular a las autoridades educativas de los 32 estados para recordar la ilegalidad de estos centros y ordenar la revisión de los permisos de operación concedidos.

"No está autorizada por la ley ningún tipo de educación militarizada, ni la Secretaría de Educación ni la Defensa Nacional autorizan este tipo de modalidades", declaró Delgado durante la conferencia de prensa matutina.

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Delgado enfatizó que el entrenamiento de corte militar a niños es incompatible con la Constitución y con el enfoque de derechos humanos e igualdad sustantiva que rige a la educación básica del país.

La dependencia federal busca entablar comunicación directa con la madre de la víctima para brindarle apoyo institucional por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El Gobierno mexicano reiteró que la Ley General de Educación protege rigurosamente a las infancias contra cualquier tipo de maltrato o violencia dentro del sistema escolar nacional.