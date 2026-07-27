Muere en el hospital el bebé que llegó en parada cardiaca en un cayuco a España

El bebé, de seis meses, se convierte así en la segunda víctima mortal de ese cayuco, en el también se recuperó el cadáver de una mujer identificada por sus compañeros como Binta Colly.

La embarcación en la que viajaban había salido de Banjul (Gambia) con hombres y mujeres procedentes de Senegal, Gambia, Guinea y Mali.

Después de once días en el Atlántico, fue localizada muy cerca de El Hierro el miércoles 22 de julio, por la tarde, con 165 ocupantes: 110 hombres, 42 mujeres y trece menores, cuatro de ellos bebés.

Las personas que iban a bordo llegaron en tan mal estado a tierra que 23 de ellas precisaron ayuda médica y quince fueron hospitalizadas, entre ellos el bebé que falleció.

Las islas Canarias sufren una fuerte presión migratoria desde el continente africano, si bien ha bajado considerablemente en los últimos años.

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Entre el 1 de enero y el 15 de julio pasado llegaron 4.440 personas de manera irregular por vía marítima, con un fuerte descenso del 61,2 % en comparación con el mismo periodo de 2025.

Por el contrario, las llegadas a las islas mediterráneas de Baleares y al territorio peninsular español subieron un 8 %, hasta las 7.032 personas.