Omán aborda con Irán, Egipto y el golfo Pérsico la búsqueda de un "acuerdo justo" en Ormuz

"Las comunicaciones abordaron maneras de mejorar las oportunidades para alcanzar acuerdos prácticos, justos y duraderos sobre la navegación y el flujo de las cadenas de suministro mediante soluciones políticas y diplomáticas que sirvan a los intereses colectivos de los países de la región y de todas las partes beneficiarias de la navegación a través del estrecho de Ormuz", dijo Al Busaidi, de acuerdo con un comunicado del Ministerio de Exteriores omaní.

El jefe de la diplomacia omaní reafirmó junto a sus homólogos "la importancia de la navegación y su seguridad, así como el restablecimiento del flujo del comercio y las cadenas de suministro vinculadas a la economía regional y mundial, junto con la coordinación y consulta continuas en apoyo de la seguridad y la estabilidad de la región".

Sin embargo, Omán no ha dado más detalles del contenido de estas conversaciones.

Medios árabes, que citaron a la CNN, que a su vez citaba a unas "fuentes" sin identificar, indicaron ayer que Omán habría propuesto la creación de una alianza regional con el objetivo de proveer servicios para Ormuz, similar a lo que ocurre en el estrecho de Malaca -una vía marítima natural que conecta el mar de Andamán, en el océano Índico, con el mar de China Meridional, en el océano Pacífico-, sin dar más detalles.

Hasta el momento, Omán no ha reaccionado ante esta información.

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Ayer, el Ministerio de Exteriores iraní afirmó que había habido avances en las conversaciones con Omán sobre la gestión de Ormuz, en medio de la tensión con Estados Unidos tras la ruptura de la tregua con la República Islámica.

El departamento añadió que ambos países mantuvieron varias rondas de conversaciones para abordar "los principios comunes y los mecanismos operativos para gestionar el tránsito seguro de la navegación en el estrecho de Ormuz, respetando los derechos soberanos de los dos Estados ribereños".

Mientras, siguen las discrepancias entre Teherán y Washington sobre las rutas que deben seguir los buques que atraviesan el estrecho, lo que se ha convertido en uno de los principales puntos de fricción entre ambos países.

Omán e Irán comparten el control de las aguas del estrecho de Ormuz, un paso marítimo estratégico que conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán y por el que transitaba aproximadamente una quinta parte del petróleo comercializado por vía marítima en el mundo antes del inicio de la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán, el pasado 28 de febrero.

A finales de junio, Mascate, con el respaldo de EE.UU., puso en marcha un corredor marítimo temporal exento de tasas para facilitar el tránsito por el estrecho. Irán respondió atacando embarcaciones que utilizaban esa ruta, lo que llevó a Washington a intensificar sus bombardeos sobre territorio iraní.