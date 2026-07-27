Pakistán niega a AI pruebas creíbles de crimen de guerra tras ataque en hospital de Kabul

"Rechazamos por completo las acusaciones (de AI, que apuntan a un crimen de guerra), que se han presentado sin ninguna prueba creíble", dijo a EFE el portavoz de Exteriores paquistaní, Tahir Andrabi, quien acusó al régimen talibán afgano de proporcionar refugio a los insurgentes para orquestar ataques mortales.

En respuesta a esta postura, el portavoz de AI en España, Carlos de las Heras, dijo a EFE que la reacción paquistaní está "vacía de contenido".

De las Heras aseguró que la organización documentó el suceso con el análisis de "más de 60 fotos y vídeos, incluyendo imágenes difundidas por el propio Ejército de Pakistán", capturas satelitales y entrevistas a trabajadores del centro médico.

El portavoz reveló que a principios de julio enviaron las conclusiones del informe al Ministerio de Asuntos Exteriores de Pakistán y solicitaron una investigación y pruebas del ataque, pero "no hubo ninguna respuesta".

La negativa a indagar el bombardeo "es un claro ejemplo del desprecio por el derecho internacional humanitario", añadió.

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En una rueda de prensa el jueves, el portavoz de Exteriores paquistaní detalló que los ataques se ejecutaron en "legítima defensa" ante la amenaza de grupos insurgentes como Tehreek-e-Taliban Pakistán (TTP) o el Ejército de Liberación de Baluchistán (BLA) desde territorio afgano.

El informe de AI exigía investigar como posible crimen de guerra el ataque contra el Centro de Rehabilitación y Tratamiento Omid en Kabul del pasado 16 de mayo, un bombardeo que la Misión de Asistencia de la ONU en Afganistán (UNAMA) confirmó que mató al menos a 269 civiles e hirió a otros 122, mientras que las autoridades talibanas elevaron la cifra a más de 400 fallecidos.

Aquel bombardeo nocturno desbordó por completo la capacidad de rescate de las autoridades locales, y dejó a cientos de personas sepultadas bajo los escombros y decenas de cadáveres sin identificar en la morgue de Kabul tras suspenderse la búsqueda a los pocos días.