Partido opositor venezolano pide al Gobierno publicar plan de reconstrucción tras sismos

"Vinimos a exigir lo siguiente: lo primero es que después de un mes de la tragedia, nadie sabe cuál es el plan, cuál es el plan para Vargas -La Guaira- (…) ¿Cuál es el plan? Nadie nos ha dicho cuál es el plan", dijo Ocariz en rueda de prensa desde la sede del partido político, en Caracas.

Ocariz pidió al Gobierno, liderado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, que se conozca qué pasará con las familias afectadas, dónde serán construidas las nuevas viviendas, los criterios para las entregas y lo que pasará con los 856 edificios afectados, según balance oficial.

"¿Cuál es el cronograma para esta construcción? Ahí tenemos a miles de personas viviendo, estando ahorita en refugios, que no saben el cronograma para esta construcción, cuáles serán los primeros, cuándo serán las entregas de estas viviendas?", cuestionó el también exalcalde de la alcaldía de Sucre de la capital venezolana.

La semana pasada, más de 240 familias afectadas por los terremotos recibieron las primeras viviendas entregadas por el Gobierno. Rodríguez prometió entregas mensuales y alcanzar las 4.000 viviendas en diciembre de este año.

Este domingo, el gobernador del estado La Guaira, José Alejandro Terán, informó que al menos 71.120 personas se censaron en el Registro Único de Vivienda, un censo biométrico para quienes se quedaron sin hogar en esta región costera del norte de Venezuela que fue la más devastada por los terremotos.

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Entre las propuesta del partido político para la reconstrucción está hacer un registro público de todas la edificaciones afectadas, un cronograma público de tres etapas que incluya reparaciones urgentes, rehabilitación de escuelas, hospitales, planes de prevención y fortalecimiento institucional.

Ocariz agregó la importancia de incorporar a la reconstrucción a las universidades, colegios profesionales y sociedad civil.

"Creemos que es fundamental que la sociedad completa se aboque a exigir este plan y el Estado a dar respuesta, no respuesta esporádica y hasta muy improvisada, sino respuesta formales en base a un plan de reconstrucción", añadió Ocariz.

Estimaciones económicas independientes calculan que la reconstrucción requerirá entre 12.000 millones y 15.000 millones de dólares.

De acuerdo con el último balance oficial, ofrecido el pasado 24 de julio, los terremotos dejaron 16.740 heridos, 17.907 personas sin viviendas, 856 edificios afectados y 190 colapsados. Al menos 24.77 personas permanecen en campamentos transitorios.