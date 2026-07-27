Pekín acusa a Washington de "hegemonismo" en IA y rechaza sanciones a sus tecnológicas

Un portavoz del Ministerio de Comercio chino afirmó hoy que Pekín se opone a que Estados Unidos "politice y utilice como herramienta las cuestiones tecnológicas y económicas", y a que estigmatice a firmas chinas bajo "pretextos infundados".

La semana pasada el secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, advirtió sobre posibles sanciones por supuesto "robo de propiedad intelectual", mientras que el asesor de la Casa Blanca, Michael Kratsios, denunció el uso de la "destilación industrial masiva" no autorizada sobre tecnología estadounidense.

"Estas acciones carecen de fundamento fáctico, no tienen respaldo jurídico y aplican un doble rasero en la práctica", sentenció el portavoz chino, al tiempo que señaló que Washington pasa por alto hechos como la cercanía entre las fechas de lanzamiento de los modelos de ambos países o las posiciones de liderazgo que ya han alcanzado algunos modelos chinos.

Asimismo, defendió que la destilación es una técnica "ampliamente utilizada en la industria", también por firmas estadounidenses que, según señaló, la habrían aplicado con modelos chinos en sus propios procesos de investigación, desarrollo y entrenamiento.

El funcionario pidió a Washington "escuchar las voces objetivas y racionales" del sector empresarial de ambos países y advirtió que China tomaría "las medidas necesarias" ante cualquier acción que cause un "perjuicio sustancial" a sus intereses.

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Tras el anuncio de las posibles sanciones, una coalición de tecnológicas liderada por Nvidia, Microsoft y Meta pidió a Washington evitar "restricciones prematuras" a los modelos de peso abierto ('open-weight'), que permiten a terceros acceder y modificar sus parámetros internos.

El choque se produce en medio de la pugna entre ambas potencias por liderar la carrera de la inteligencia artificial (IA).

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó el pasado jueves que quiere mantener la ventaja sobre China en este ámbito, mientras que Pekín mostró sus aspiraciones de liderazgo en la Conferencia Mundial de Inteligencia Artificial (WAIC) de Shanghái, su principal escaparate del sector y escenario elegido para lanzar una organización internacional de gobernanza tecnológica.

Además, recientemente la firma china Moonshot AI lanzó su modelo Kimi K3, que superó a varios desarrollos estadounidenses punteros en determinados indicadores del sector.