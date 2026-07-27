Plataformas digitales ayudarán a combatir la desinformación durante los comicios en Brasil

Las iniciativas en las que participarán Facebook, Instagram, Treads, Whatsapp, Google y Kwai incluyen mecanismos para difundir información oficial sobre el proceso electoral y agilizar la detección de contenidos "potencialmente ilícitos" relacionados con los comicios, según el comunicado del Tribunal Superior Electoral (TSE) .

El acuerdo suscrito entre la máxima corte electoral y Facebook Brasil -que incluye los servicios de Instagram, Threads y WhatsApp- abarca, entre otros, un canal de comunicación directa entre la corte y los electores a través del chat de WhatsApp.

La empresa también colaborará con el Sistema de Alertas de Desinformación Electoral (SIADE), mediante un canal exclusivo para recibir denuncias sobre contenidos publicados en sus plataformas y sobre posibles cuentas utilizadas para el envío masivo de mensajes electorales en WhatsApp.

Por su parte, Google pondrá a disposición del tribunal un servicio destinado a proteger sitios web contra ciberataques, y lanzará en agosto de 2026 una página con datos sobre las principales tendencias de búsqueda relacionadas con las elecciones.

Asimismo, la plataforma cooperará con el tribunal en el intercambio de información técnica y buenas prácticas para prevenir el uso engañoso de tecnologías digitales, especialmente sistemas de inteligencia artificial.

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Con Kwai se creará un espacio dentro de la plataforma con información oficial sobre las elecciones de 2026, que reunirá contenidos educativos y orientaciones para los usuarios.

El acuerdo también prevé la transmisión en directo de eventos organizados por el tribunal, programas de alfabetización mediática y capacitación para funcionarios electorales y partidos políticos, así como la creación de un canal para denunciar posibles casos de desinformación electoral.

Las alianzas, que no contemplan transferencias de recursos financieros, permanecerán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2026.

La preocupación de las autoridades electorales con los contenidos que circulan por las redes sociales es creciente desde los comicios de 2018, que llevaron al poder al ultraderechista Jair Bolsonaro.

El exmandatario, hoy condenado a 27 años de cárcel por orquestar un golpe de Estado contra Lula tras perder las elecciones de 2022, cuando aspiró a la reelección, es el padre del senador Flávio Bolsonaro, el principal rival del actual presidente brasileño, que aspira a un cuarto mandato no consecutivo.