Polonia pide la extradición del exministro de Justicia Zbigniew Ziobro a Estados Unidos

La extradición concierne "irregularidades relacionadas con la gestión, la asignación y la liquidación de los recursos del Fondo de Justicia" ocurridas entre 2017 y 2023, según un comunicado del Ministerio Fiscal de Polonia.

El Fondo de Justicia es una herramienta del Estado dedicada, entre otras cosas, a las prestaciones que perciben algunos testigos de delitos o las víctimas de actos criminales.

En la petición de extradición figuran delitos que se sospecha cometió Ziobro, quien fue ministro de Justicia entre 2015 y 2023, como "la creación y dirección de una organización criminal, abuso de autoridad y incumplimiento de sus obligaciones oficiales" además de "manipulación de concursos, permitir que personas no autorizadas celebraran contratos, tolerar la concesión de fondos a organizaciones que no cumplían los requisitos y la ocultación de documentos".

"Estas acciones tenían como objetivo obtener beneficios políticos y económicos e iban en detrimento del interés público", se lee en el comunicado de la Fiscalía.

Según informó la agencia de noticias polaca PAP, la portavoz de la Fiscalía General de Polonia, Anna Adamiak, informó de que la petición de extradición se ha hecho llegar a las autoridades estadounidenses por canales diplomáticos y por medio del actual ministro de Justicia polaco, Waldemar Żurek.

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Se trata, concretamente, de "una solicitud de detención provisional y extradición desde EE.UU.", según Adamiak, que precisó que el trámite de la extradición, en el caso de Ziobro, puede prolongarse desde "varios meses" hasta "docenas de meses".