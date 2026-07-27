Presidente de Honduras llega a Perú para la investidura presidencial de Keiko Fujimori

Durante su visita, el mandatario hondureño tiene previsto sostener reuniones con empresarios iberoamericanos, autoridades y representantes internacionales, con el propósito de promover nuevas oportunidades de cooperación y fortalecer las relaciones bilaterales.

La presencia de Asfura en Lima responde a una agenda destinada a consolidar los vínculos de "amistad, cooperación y diálogo" entre Honduras y Perú, así como con otros países de la región, además de impulsar iniciativas vinculadas al "desarrollo y la estabilidad democrática", indicó el Gobierno hondureño.

A su arribo a la capital peruana, Asfura y la canciller hondureña, Mireya Agüero, fueron recibidos por el ministro de Comercio Exterior y Turismo de Perú, Berthin Enrique Gómez Vela, y la embajadora de Honduras en ese país, Vania García Morales, indicó la información oficial.

La investidura de Fujimori marcará el retorno del fujimorismo al poder en Perú casi 26 años después de la salida del Gobierno de su padre, Alberto Fujimori.

Keiko Fujimori, que perdió las elecciones presidenciales en tres ocasiones anteriores, accedió finalmente al poder tras imponerse por un estrecho margen de menos de 50.000 votos en los comicios más recientes.