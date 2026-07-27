Prisión sin fianza para el organizador de muestra de armamento atacada por Rusia en Kiev

El organizador del acto, en el que participaban numerosos representantes de la industria de defensa ucraniana, deberá responder por un posible delito de homicidio por negligencia, explica la nota de la Fiscalía.

Once personas murieron a consecuencia del ataque a la muestra, que se celebraba en un campo abierto y fue alcanzada por el proyectil.

Voces de la industria de defensa ucraniana han criticado a los organizadores por no tomar las medidas de seguridad necesaria.

Según algunas de estas voces, el lugar en el que se celebró la reunión fue comunicado a los participantes con excesiva antelación y no se mantuvo en secreto, lo que permitió a las fuerzas rusas preparar y llevar a cabo el ataque mientras se celebraba.