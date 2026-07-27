Putin le recuerda a Pashinián necesidad de convocar referéndum sobre el ingreso en la UE

Según informó el Kremlin, durante la conversación Putin aludió al comunicado publicado a finales de mayo por la UEE, a la que también pertenece Armenia.

"En particular, se destacó la necesidad de celebrar en Armenia en un posible corto plazo un referéndum sobre el ingreso en la UE o la permanencia en el seno de la UEE", señala el comunicado presidencial.

Al respecto, según informó el gobierno armenio, Pashinián respondió a Putin que la consulta popular sólo será posible "después de que Armenia solicite oficialmente el ingreso en la UE".

También aseguró que las actuales sanciones rusas contra las exportaciones armenias se contradicen con los acuerdos bilaterales y los estatutos de la UEE, y "pidió tomar medidas para solucionar esos asuntos" a través "de un diálogo abierto, amistoso y entre socios".

Recientemente, la autoridad fitosanitaria rusa, Rosseljoznadzor, prohibió las importaciones de los lácteos procedentes de Armenia, supuestamente porque los productores locales utilizaban leche de ganado infectado.

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Las autoridades rusas han prohibido en los últimos meses, entre otras cosas, la compra de flores, verduras, vino, coñac, fresas, pescado y agua mineral del país caucásico.

Rusia y Armenia mantienen desde hace meses unas tensas relaciones debido a la aspiración del país caucásico a ingresar en la UE, a lo que hay que sumar la decisión de Ereván de congelar su participación en el bloque militar postsoviético debido a la inacción rusa ante las agresiones militares de Azerbaiyán, que acabó tomando militarmente la región de Nagorno Karabaj.

Pese a las presiones de Moscú, el líder armenio mantiene que, aunque haya promulgado una ley sobre el futuro acceso a los Veintisiete, no tiene intención por el momento de abandonar la UEE.

Pashinián fue reelegido por mayoría absoluta en las elecciones celebradas en junio con el apoyo de la Unión Europea y el presidente de EE.UU., Donald Trump, mientras el Kremlin apoyó abiertamente a la oposición.