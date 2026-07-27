Ramaphosa pide una gestión migratoria coordinada en África y condena la violencia xenófoba

Durante la apertura de la primera sesión ordinaria de la séptima legislatura del Parlamento Panafricano en Midrand, al norte de Johannesburgo (norte), Ramaphosa calificó de "lamentables y aborrecibles" los recientes episodios de violencia e insistió en que su Ejecutivo mantiene una posición firme contra la xenofobia, el racismo y la "afrofobia".

"Como países africanos, tenemos que reconocer y abordar las condiciones que impulsan la migración en primer lugar", afirmó el mandatario ante la cámara de la Unión Africana (UA), donde subrayó que no se debe convertir a los migrantes en "chivos expiatorios" del desempleo, la delincuencia o las deficiencias en los servicios públicos.

No obstante, el presidente sudafricano reconoció la inquietud social por la migración irregular y advirtió de que la movilidad transfronteriza sin control puede comprometer la seguridad y el orden público, por lo que defendió una gestión migratoria "firme, justa y eficaz" que respete los derechos humanos.

Las declaraciones de Ramaphosa se producen en pleno auge de manifestaciones promovidas por grupos locales que exigen la expulsión de extranjeros indocumentados.

Esta presión social ha derivado en los últimos dos meses en el abandono del país de 72.906 personas según datos del Gobierno sudafricano, aunque solo los repatriados de Zimbabue se elevarían ya a más de 108.000, según lo datos difundidos esta semana por el gobierno de ese país.

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Esta presión social ha derivado en los últimos dos meses en la salida del país de 72.906 personas, según el Gobierno sudafricano, aunque solo las repatriaciones a Zimbabue superan las 108.000, de acuerdo con las cifras difundidas por las autoridades del país vecino.

La ola de tensión ha desencadenado roces diplomáticos en el bloque regional, ya que Ghana ha solicitado un debate sobre el tema en la próxima cumbre de la UA, mientras que el Gobierno sudafricano ha tildado de "oportunista" la iniciativa de dos ciudadanos ghaneses de recurrir a la Corte Penal Internacional (CPI) para denunciar los ataques contra la población migrante.

La tensión en Sudáfrica ha aumentado durante los últimos meses por una ola de ataques xenófobos y protestas antiinmigración, que culminó el pasado 30 de junio, cuando miles de personas salieron a las calles en una fecha que los convocantes habían dado como límite para que los indocumentados abandonasen el país.

Los grupos antiinmigración culpan a los migrantes africanos de los problemas económicos del país, la deficiente prestación de servicios públicos y las altas tasas de delincuencia, y han llegado a impedir que accedan a atención médica y educación en instalaciones públicas.

Además de Uganda, países como Kenia, Nigeria, Zimbabue, Malaui, Ghana o Mozambique han repatriado en las últimas semanas a miles de ciudadanos por miedo a los ataques xenófobos.