Rumania desconectará un reactor nuclear por la sequía y el bajo nivel del río Danubio

Según informó este lunes en la noche Nuclearelectrica, el operador estatal de la planta, se trata de una medida preventiva, que no afecta la seguridad nuclear, ni del personal, ni el medio ambiente.

"La parada se realizará debido al nivel muy bajo y sin precedentes del Danubio, causado por la grave sequía", explicó Nuclearelectrica -en un comunicado-.

La central de Cernavoda cuenta con dos reactores (unidad 1 y unidad 2), ambos de tecnología canadiense y cada uno con una potencia de 706 megavatios, que generan juntos aproximadamente un 20 % de la producción eléctrica de Rumania.