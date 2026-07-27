Rusia condena a ocho años a un empresario vinculado con trama de exviceministro de Defensa

Según informó la agencia rusa Interfax, además de la condena a ocho años de cárcel en una prisión de alta seguridad, la corte también confiscó las cuentas bancarias del empresario y un terreno en Krasnogorsk, ciudad satélite de Moscú.

El tribunal también dictaminó confiscar a Borodin, procesado por sobornos en gran cuantía, bienes por un valor de 1.372 millones de rublos (17,58 millones de dólares).

El juicio se llevó a cabo de modo expedito, ya que el acusado admitió su culpabilidad y firmó un acuerdo prejudicial de cooperación con las autoridades.

Borodin, quien según los investigadores tenía una relación de amistad con el exviceministro de Defensa ruso, fue arrestado en abril de 2024 acusado de aceptar un soborno de gran cuantía y casi un año después aceptó colaborar con las autoridades, lo que permitió incoar una segunda causa penal contra Ivanov.

La Justicia rusa condenó en julio de 2025 a Ivanov, mano derecha del anterior ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú, a trece años de prisión por malversación de fondos por 216 millones de rublos (alrededor de 2,7 millones de dólares al cambio actual), relacionada con la compra de dos transbordadores en el estrecho de Kerch, y la retirada de más de 3.900 millones de rublos (casi 50 millones de dólares) del banco Interkommerts.

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Tras la reelección en 2024 del presidente Vladímir Putin se inició una purga contra mandos militares y otros altos funcionarios rusos por corrupción, lo que ha implicado una profunda reestructuración del Ministerio de Defensa y la renovación de su cúpula.