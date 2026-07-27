Sheinbaum dice que video del Cartel de Sinaloa sobre matanza de 10 personas "no es real"

En su conferencia de prensa diaria, la mandataria explicó que el gabinete de seguridad federal lo está investigando, pero le trasladaron que el vídeo "no es real" porque "ni siquiera la voz coincide con lo que está diciendo la persona".

Sheinbaum se refirió así a una grabación difundida en redes sociales después del hallazgo, hace dos semanas, de diez personas asesinadas en diversos municipios de Zacatecas.

En el vídeo se ve a individuos enmascarados y con armas de fuego, que presuntamente pertenecerían a Los Mayos, atribuyéndose la autoría de la masacre y afirmando que fue un encargo del gobierno estatal.

También amenazan al gobernador de Zacatecas, David Monreal, para que "cumpla y respete los acuerdos que tiene su gabinete con nuestra organización".

En su alocución, Sheinbaum rechazó el encubrimiento de funcionarios relacionados con el crimen organizado: "Nosotros no solapamos a nadie. No cubrimos a nadie, porque eso es lo que se ha estado diciendo recientemente. Si la Fiscalía o el Gabinete de Seguridad tienen pruebas de alguna colusión de algún gobernante con el crimen organizado, se procede".

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La matanza, en la que murieron empresarios y exfuncionarios públicos, conmocionó a Zacatecas, intensificándose la zozobra después de que varios cuerpos fueran colgados de un puente vehicular y tras la publicación del vídeo.

Por el momento, se desconoce los motivos detrás de este múltiple crimen, aunque las autoridades apuntaron que una línea de investigación es que varios de los fallecidos podrían haber participado de forma obligada o voluntaria en una trama de extorsión del crimen organizado.