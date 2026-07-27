Trump responde a Netanyahu que nadie le puede dictar si puede vender cazas F-35 a Turquía

"Es amigo mío y nadie me dice qué debemos venderle", afirmó Trump sobre el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, en declaraciones a la prensa a bordo del avión presidencial Air Force One, de camino a Míchigan.

El mandatario republicano señaló que "Turquía no es un gran seguidor de Israel ni de Bibi", en referencia al apodo de Netanyahu, aunque recalcó que Ankara es un "gran aliado" de Estados Unidos.

Durante la cumbre de la OTAN celebrada a principios de este mes en Ankara, Trump confirmó que está considerando vender cazas F-35 a Turquía y levantar el veto impuesto desde que el Gobierno turco adquirió en 2017 sistemas antimisiles rusos S-400.

Israel ha expresado su rechazo a esa posible venta al considerar que alteraría el equilibrio militar en Oriente Medio y pondría en riesgo su superioridad aérea.

Trump recibirá este martes en la Casa Blanca a Netanyahu, quien viajó a Estados Unidos para asistir al funeral del senador republicano Lindsey Graham.

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Se espera que la reunión se centre en gran medida en la guerra de Irán y en los renovados esfuerzos de Washington por alcanzar un acuerdo con Teherán, un asunto sobre el que Trump reconoció mantener algunas discrepancias con Netanyahu.

"Tenemos pequeñas diferencias, pero estamos bastante cerca", afirmó.