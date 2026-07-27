Trump vuelve a pedir a la Fed bajar tipos de interés en la víspera de su reunión monetaria

Durante una serie de preguntas de periodistas a bordo del avión presidencial, Trump aseguró que otros países mantienen tasas inferiores y defendió que Estados Unidos debería situarse entre las naciones con los intereses más bajos del mundo.

"Deberíamos tener el tipo de interés más bajo del mundo. No hay ninguna razón para que no lo tengamos", afirmó el mandatario, quien insistió en que una reducción de los tipos favorecería el crecimiento económico y aliviaría los costes de endeudamiento para empresas, consumidores y el Gobierno federal.

Las declaraciones del mandatario llegan un día antes de que el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Fed inicie su reunión de política monetaria, en la que sus miembros analizarán la evolución de la inflación, el mercado laboral y el crecimiento económico antes de decidir el rumbo de los tipos de interés.

Actualmente, la tasa de referencia de la Fed se mantiene en un rango de entre el 3,5 % y el 3,75 %, después de una serie de recortes aplicados desde finales de 2025.

Trump mantuvo una relación tensa con Jerome Powell durante su primer mandato y, posteriormente, al criticar en reiteradas ocasiones que la Fed mantuviera los tipos elevados y cuestionar las decisiones del banco central.

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Tras la salida de Powell, Trump ha expresado su respaldo al nuevo presidente de la Fed, Kevin Warsh, a quien ha calificado como una persona "fantástica" y con quien comparte la defensa de una política monetaria más flexible.