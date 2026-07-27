Un tribunal surcoreano condena al expresidente Yoon por mentir en las elecciones de 2022

La sentencia podría obligar a su partido, el Partido del Poder Popular (PPP), a devolver los casi 40.000 millones de wones (unos 24 millones de euros) en gastos de campaña que recibió del regulador electoral tras conseguir más del 15 % de los votos en la contienda.

Según la ley surcoreana, los partidos políticos que reciben más de un 15 % de los votos en unas elecciones presidenciales pueden recuperar sus gastos de campaña, pero deben devolver los fondos si el candidato recibe una multa superior a un millón de wones o es condenado por romper las leyes electorales, según Yonhap.

Yoon fue condenado por mentir en al menos dos ocasiones: durante una rueda de prensa en 2021 en la que dijo que no había puesto en contacto a un abogado con un funcionario de Hacienda (sí lo había hecho); y en una entrevista en 2022, cuando negó haberse reunido junto a su mujer con un líder religioso (de hecho, fue su mujer quien los presentó).

La defensa del expresidente anunció su intención de recurrir la sentencia y el caso podría llegar al Tribunal Supremo en enero del año que viene, según Yonhap.

Se trata de la última condena al expresidente Yoon, que en febrero fue sentenciado a cadena perpetua por su intento de imponer la ley marcial en Corea del Sur en diciembre de 2024, tras lo que fue destituido.