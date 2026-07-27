Uruguay monitorea situación de connacionales afectados por incendios en España

Fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay confirmaron a EFE que estos 20 uruguayos "están bien" y que el embajador les acercó algunos artículos que necesitaban, incluidas medicinas, bajo la indicación del presidente, Yamandú Orsi, de buscar a los damnificados.

Los incendios del centro peninsular -Madrid, Ávila y Toledo- y en la provincia de Castellón (este), afectan ya a más de 171.000 personas, entre evacuadas o confinadas.

Ávila padece el peor incendio registrado en la historia de España, con más de 50.000 hectáreas calcinadas y un perímetro de 160 kilómetros que, aunque empieza a perder fuerza, mantiene frentes activos.

En la Comunidad de Madrid, el fuego ha destruido un mínimo de 25.000 hectáreas y conserva tres frentes sin estabilizar, con puntos críticos en el pantano de San Juan y Cadalso de los Vidrios, y el mayor número de personas evacuadas. Por su parte, Toledo acumula 2.000 hectáreas dañadas.

A los focos del centro se suma el incendio de La Vall d'Uixó (Castellón), donde el fuego ha arrasado 7.500 hectáreas y mantiene a unas 75.000 personas confinadas y 16.000 más evacuadas.

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El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, advirtió que quedan "horas difíciles" en la lucha contra el fuego y pidió "extremar la precaución" ante la llegada de una nueva ola de calor.