Alemania aboga por un recorte significativo del próximo presupuesto de la UE

Merz efectuó esas declaraciones después de reunirse en Dublín con el primer ministro irlandés, Micheál Martin, cuyo país ostenta este semestre la presidencia rotatoria del Consejo de la UE.

El mandatario alemán reconoció que hay diferencias entre los Veintisiete sobre esta cuestión, aunque instó a Dublín a presentar en octubre una nueva propuesta de negociación "realista" con cifras revisadas, después de que la primera, planteada por la anterior presidencia chipriota, no lograse consenso.

"En todos los Estados miembros estamos tomando decisiones difíciles para consolidar las cuentas públicas, por lo que no podemos tener aumentos excesivos del gasto a nivel europeo", expuso hoy Merz en una rueda conjunta, en la que recordó que su Gobierno prevé reducir su plantilla de empleados públicos un 8 % durante los próximos cuatro años.

Por ello, sostuvo que la nueva propuesta presupuestaria debe incluir "recortes generales de varios cientos de miles de millones de euros", defendió una disminución de la burocracia comunitaria y expresó el rechazo de Berlín a limitar los pagos directos que los Estados miembros conceden a las empresas.

Asimismo, habló de crear nuevos impuestos europeos sobre las compañías para financiar el presupuesto comunitario, clave para que el bloque mantenga su peso en el escenario internacional "a través de su propia fortaleza económica".

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Las nuevas fuentes de ingresos para el presupuesto son clave para la Comisión Europea y la Eurocámara, que han puesto sobre la mesa un total de ocho propuestas sobre las que los líderes de la UE han encargado a Irlanda trabajar, y que incluyen un impuesto digital a las apuestas en línea, a los criptoactivos o a las grandes empresas, entre otros.

En este sentido, Martin consideró que la posibilidad de imponer un gravamen digital a las grandes multinacionales tecnológicas sería "complicada" en el contexto del actual acuerdo comercial entre Bruselas y Washington, por lo que advirtió de que "hay que actuar con cautela".

El jefe del Gobierno del Irlanda, donde radican un gran número de multinacionales, tampoco quiso dar cifras concretas sobre el futuro presupuesto y centró su mensaje en su papel como mediador para facilitar un acuerdo antes de que concluya su presidencia.

Respecto a la cuestión de la la ampliación de la UE, Merz expresé su apoyo a que Montenegro pueda culminar su adhesión antes de que termine la década y defendió una fórmula de "membresía asociada" para Ucrania como paso previo a su plena incorporación al club comunitario.