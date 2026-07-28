Asamblea de Ecuador aprueba una ley para agilizar los procesos de adopción de menores

El Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria de Varios Cuerpos Legales para la Agilización de la Adopción fue aprobado en segundo debate con 118 votos a favor y 25 abstenciones.

La normativa clarifica los procedimientos judiciales y administrativos, evita la duplicidad de actuaciones y establece plazos obligatorios para las distintas etapas de la adopción, así como sanciones para las autoridades que incumplan los tiempos fijados.

También dispone que un solo juez conozca todo el proceso de adopción de un mismo menor y establece mecanismos de citación más ágiles para evitar retrasos durante la tramitación.

La presidenta de la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social de la Asamblea y ponente del proyecto, Diana Jácome, señaló que la propuesta fue elaborada con aportes de expertos, organizaciones y familias adoptivas.

"El derecho de una niña, niño o adolescente, consagrado en la Constitución, debe ser garantizado con el debido proceso, a través de las instancias administrativas y judiciales, atendiendo al interés superior del niño", afirmó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los 18 legisladores que participaron en el debate respaldaron la normativa, que también contempla becas educativas y ayudas económicas para los jóvenes que cumplan 18 años y deban abandonar las casas de acogida.

La iniciativa contiene 22 artículos, tres disposiciones generales y tres transitorias, y reforma el Código Orgánico General de Procesos, el Código Orgánico de la Función Judicial, el Código de la Niñez y Adolescencia y la Ley Orgánica de Educación Superior.