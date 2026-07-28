Aumentan a trece los muertos tras el terremoto de magnitud 7,1 que sacudió el sur de Japón

"Aún hay personas a la espera de ser rescatadas, por lo que nos enfrentamos a una verdadera carrera contra el tiempo", declaró la jefa del Gobierno japonés a los medios, antes de señalar que se desplegaron "todos los recursos disponibles".

Takaichi aseguró que, desde el momento en que ocurrió el sismo, el Ejecutivo actuó con la máxima celeridad para evaluar la dimensión de los daños, en estrecha coordinación con los ministerios y organismos competentes.

La primera ministra destacó que además de las víctimas humanas se registraron colapsos de edificios, incendios y daños en la red vial. Además, se produjeron cortes en el suministro de electricidad y agua.

En medio de las jornadas de calor extremo, Takaichi pidió a la población y al personal involucrado que tome todas las precauciones necesarias para prevenir golpes de calor durante las labores de rescate.

El terremoto se registró a las 16.27 hora local (07.27 GMT) del martes, y su epicentro se ubicó a unos diez kilómetros de profundidad bajo la prefectura de Kumamoto, según la agencia meteorológica japonesa (JMA), que emitió una breve alerta de tsunami.

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El temblor alcanzó el máximo en la escala japonesa de 7 niveles, centrada en medir la agitación sobre la superficie y el potencial destructivo de los temblores, y es la primera vez que se registra esta intensidad desde que un terremoto golpeó la península de Noto en 2024 que dejó unos cuatrocientos muertos.