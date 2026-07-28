China dice que defenderá sus instituciones científicas tras nuevas restricciones de EE.UU.

En un comunicado, el Ministerio de Comercio del gigante asiático acusó al Gobierno estadounidense de politizar la cooperación científica, al obstaculizar los intercambios bilaterales, así como de "ampliar de forma indiscriminada el concepto de seguridad nacional".

"Esto va en contra de la tendencia general de cooperación mundial en innovación científica y tecnológica", señaló la cartera, que instó a la parte estadounidense a poner fin a sus "prácticas erróneas" y a ofrecer a las instituciones científicas chinas un trato "justo, equitativo y no discriminatorio".

El Pentágono presentó el pasado 23 de julio una lista de 130 instituciones extranjeras consideradas una amenaza para la seguridad nacional -conocida como la lista de la Sección 1286-, entre las que figuraban 88 de China continental.

Si bien el listado no constituye un régimen de sanciones, ni impide de forma general que ciudadanos estadounidenses mantengan relaciones con esas instituciones, sí prohíbe que el Pentágono financie investigaciones básicas realizadas en colaboración con ellas o que utilicen sus equipos.

Desde hace tiempo estaban incluidas academias del Ejército Popular de Liberación (EPL, Ejército chino) y universidades estrechamente vinculadas a la industria de defensa china, pero el diario South China Morning Post señaló que su reciente ampliación a algunas instituciones destacadas podría afectar a una red mucho más amplia de colaboraciones científicas.

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Entre las nuevas instituciones incluidas figuran la Universidad de Fudan y la de Jiao Tong de Shanghái, parte de la Liga C9, la alianza de las principales universidades de investigación de China, frecuentemente comparada con la Ivy League estadounidense.