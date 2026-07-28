Conferencia de Música Latina Alternativa vuelve a Nueva York, con Trueno y Julieta Venegas

El evento, considerado el más importante de su categoría en Estados Unidos, da oficialmente el pistoletazo de salida esta tarde con un evento de 'networking' en Flux Studios, en el barrio de East Village, a las 18:00 hora local (22:00 GMT).

A este encuentro le sigue un 'show' en la sala DROM a las 20:00 (00:00 GMT del miércoles) donde se presentará el argentino Luck Ra, conocido por éxitos como 'La Morocha' u 'HOLA PERDIDA', además de los artistas Yk It's Junaa, Mariangela, Poe Leos, YENDRY y Elena Sofía.

Mañana, miércoles, el hotel Intercontinental New York Times Square albergará numerosos coloquios centrados en la parte más técnica de la industria musical, con la intervención de miembros de discográficas como Sony o Warner Bros y de redes sociales como Youtube o TikTok.

Durante estos conversatorios, los "expertos" indagarán en temas dirigidos a los propios artistas y otros trabajadores del sector, como la conexión con los fans, el papel de la mujer en la música hispana, la expansión de la música latina alrededor del mundo o las diferentes estrategias a seguir para llegar al primer millón de reproducciones en redes.

A las 17:00 horas (21:00 GMT) del mismo 29 de julio, el escenario del SummerStage, en Central Park, albergará las actuaciones de Julieta Venegas, los venezolanos Lasso y Micro TDH y la DJ Anamaria Sayre, a los que seguirán varios 'shows' en el East Village con artistas como FAMA, Mosmo, Omar Camacho o FLVCCKA.

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En el caso de Julieta Venegas, la mexicana volverá a participar en esta edición del LAMC el jueves con una charla de "preguntas y respuestas" junto a Julyssa López, subdirectora de música de la revista Rolling Stone.

El mismo 30 de julio, los argentinos Milo J y Trueno, que recientemente colaboraron en la canción 'PUMAS', también intervendrán en un "preguntas y respuestas" mediado por la periodista de Billboard Leila Cobo.

Por la tarde, el SummerStage volverá a acoger varios conciertos, esta vez de La India y DJ Tony Touch; y a las 20:00 horas (00:00 GMT del viernes), DROM presentará 'Sounds from Spain', un conjunto de actuaciones de los cantantes españoles BALA, Emé y West Srk, con un DJ set de Maken Row.

El LAMC terminará el sábado 1 de agosto con otro concierto en el SummerStage, en colaboración con la Academia Latina de la Grabación, donde interpretarán sus canciones más populares Trueno, Milo J, J Noa y la DJ Albina Cabrera.