Declarado perimetrado el incendio de 4.800 hectáreas en el sureste de Francia

La noticia fue confirmada por el ministro de Interior, Laurent Nuñez, que la calificó como un "importante avance".

"Es el resultado de la excepcional movilización, bajo la autoridad del prefecto (delegado del Gobierno), de más de 1 000 bomberos, secciones militares, 100 gendarmes, medios aéreos, asociaciones autorizadas de seguridad civil, personal de la prefectura, alcaldes y representantes locales, así como de todos los agentes que han participado sobre el terreno", celebró en la red social X.

El ministro expresó su reconocimiento a todos los implicados y en especial recordó a cuatro bomberos que sufrieron un accidente ayer por el vuelco de un camión cisterna.

La buena noticia en el Var se une a la declaración también como perimetrado, la víspera, del foco de fuego de Biscarrosse, en el departamento de Las Landas, que es vecino del de la Gironda (suroeste), donde se mantiene activo el megaincendio más preocupante de Francia.

En ese último departamento, cuya capital es Burdeos, los equipos antiincendios lograron estabilizar las llamas de manera que la superficie calcinada se mantiene en 42.000 hectáreas desde el domingo.

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Pero eso no implica que no progrese, según explicó en una comparecencia de prensa esta tarde la prefecta (delegada del Gobierno) de la Gironda, Sophie Brocas, ya que durante la jornada hubo que combatir 14 reavivamientos en zonas ya recorridas por el fuego, en una jornada marcada por el inicio de la cuarta ola de calor del verano para Francia.

Se mantienen la mayor parte de los 220.000 desalojos realizados de manera preventiva en el área del incendio, que se originó el miércoles pasado en la zona de la turística bahía de Arcachón, pero Brocas anunció que tras un "análisis de riesgos" se va a proponer a las autoridades de tres localidades que los vecinos evacuados puedan volver a sus casas si lo desean.

Son, en concreto, los de los municipios de Haillan, de Mérignac y de Eysines, ubicados los tres a las afueras de Burdeos, que no han sido alcanzados por el fuego.

En la lucha contra este megaincendio, de una gravedad inédita en Francia, 93 bomberos resultaron heridos hasta la fecha.

El fuego sigue también activo en Córcega, mientras que el declarado en los Altos Alpes ha sido estabilizado después de arrasar unas 510 hectáreas.

La temporada de incendios está batiendo todos los récords históricos en Francia, con un total de 116.000 hectáreas calcinadas hasta la fecha. Son cifras considerablemente mayores al último registro más grave, el de 2022, cuando en todo el año se quemaron unas 70.000 hectáreas.