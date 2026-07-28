Díaz-Canel envía un "abrazo a los chavistas" en el natalicio del líder bolivariano

"Abrazo a los chavistas de Nuestra América y el mundo en el cumpleaños 72 del líder bolivariano de la integración del Sur global", escribió el mandatario cubano en redes sociales y agregó: "Gloria eterna al gran amigo de Cuba y de (el expresidente de Cuba) Fidel (Castro), Hugo Rafael Chávez Frías, quien, como Bolívar, tiene mucho que hacer en América todavía".

El chavismo recordó igualmente, en las calles de Caracas, la fecha con cientos de simpatizantes que marcharon hasta el mausoleo del expresidente, convocados por el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Chávez y Castro sellaron una estrecha alianza política y económica entre Venezuela y Cuba que perduró por unas dos décadas y que ahora, tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero pasado, ha quedado en gran medida en entredicho.

Los envíos de petróleo venezolano a la isla se han detenido por decisión de EE.UU. y gran parte de los profesionales cubanos desplegados en el país suramericano (principalmente médicos) han regresado a sus casas.

Recientemente, Cuba envió militares y médicos para ayudar tras el doble terremoto que afectó el pasado 24 de junio al norte de Venezuela y estos fueron recibido por la presidente encargada venezolana, Delcy Rodríguez.