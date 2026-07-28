El Senado de EE.UU. confirma a Jay Clayton, nominado por Trump, como jefe de Inteligencia

La designación de Clayton, exfiscal federal del distrito sur de Nueva York, podría allanar el camino para retomar las negociaciones sobre la renovación de la Sección 702 de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISA, por sus siglas en inglés), una herramienta de espionaje sin orden judicial que lleva más de seis semanas caducada.

El líder de la mayoría republicana en el Senado, John Thune, pidió que la confirmación sirva para "dejar de bloquear la reautorización" de la ley.

Clayton, cuya confirmación se produjo en una votación partidista, generó críticas entre los demócratas durante su audiencia de confirmación del pasado 15 de julio, cuando se negó a afirmar explícitamente que el expresidente Joe Biden (2021-2025) ganó las elecciones de 2020 y se limitó a señalar repetidamente que había sido "certificado" como presidente.

La renovación de la Sección 702, sin embargo, podría demorarse debido al receso de cinco semanas de la Cámara de Representantes, que no prevé regresar a Washington hasta el 31 de agosto.