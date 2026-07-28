Keiko Fujimori afirma que recibe un Perú marcado por el abandono y la improvisación

La jefa de Estado afirmó que "el diagnóstico de nuestra patria es complejo y doloroso" y que ha recibido "un Estado a la deriva por la carencia de una visión estratégica" que atienda a los pobladores más necesitados.

"Este mandato nos compromete a trabajar por el bienestar de todos los peruanos, sobre todo de quienes durante demasiado tiempo se han mantenido al margen del desarrollo", expresó Fujimori, al atribuir la incapacidad del Estado peruano a "décadas de gobiernos que renunciaron a cerrar las brechas".

Asimismo, la presidenta que gobernará Perú en el quinquenio 2026-2031 agregó que recibe un Estado "debilitado por la corrupción, donde las instituciones dejaron de servir a los ciudadanos".

Señaló que, en muchos casos, las instituciones "cayeron en manos de intereses poco transparentes para obtener beneficios y privilegios", a través de la contratación pública y la regulación del Estado "en desmedro de los ciudadanos y de la libre competencia".

Fujimori, de 51 años, expresó que recibe "un país con un potencial infinito, pero trabado y fragmentado por la desconfianza, lo que ha causado una herida muy profunda en el tejido social".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) inauguró así su mandato con el que el fujimorismo retorna al Gobierno de Perú, casi veintiséis años después de que su padre dimitiera por fax desde Japón tras destaparse un gigantesco escándalo de corrupción en su administración.