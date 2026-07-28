Tecnológica TSMC reanuda de forma gradual sus operaciones en Kumamoto tras sismo

En una declaración remitida este miércoles a EFE, la firma taiwanesa señaló que todo el personal de la fábrica de Japan Advanced Semiconductor Manufacturing (JASM) -conglomerado que opera la planta y que es controlado mayoritariamente por TSMC- se encuentra a salvo.

"Las inspecciones estructurales posteriores al terremoto han concluido y confirman que las estructuras son seguras, por lo que las operaciones se están reanudando de forma gradual. Las inspecciones detalladas y las evaluaciones de impacto siguen en curso", indicó el comunicado.

La tecnológica taiwanesa también aclaró que, si bien la obra en construcción de la segunda planta de JASM en Kumamoto no resultó afectada por el terremoto, los trabajos de construcción se han suspendido como medida de precaución ante posibles réplicas ocasionales.

La primera fábrica de Kumamoto, cuya producción en masa comenzó a finales de 2024, se centra en chips de 12 a 28 nanómetros para los sectores automotriz e industrial, mientras que la segunda planta producirá semiconductores con tecnologías de proceso de 3 nanómetros, en respuesta a la fuerte demanda de la inteligencia artificial (IA).

Esta prefectura del suroeste de Japón registró a las 16.27 hora local (07.27 GMT) del martes un terremoto de magnitud 7,1 que provocó la muerte de, al menos, 13 personas, según el último balance de las autoridades.